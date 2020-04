Hoofdleiding Gangaram Pandayweg opgeleverd

Bewoners langs de Gangaram Pandayweg in het district Saramacca kunnen binnenkort een aanvraag indienen voor een wateraansluiting. Precies drie maanden nadat het startsein was gegeven, is een waterleidingnetwerk te Wayambo opgeleverd dat schoon drinkwater brengt naar het gebied. De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is nu zover om huishoudens aan de Gangaram Pandayweg en de daarin voorkomende zijwegen aan te sluiten op haar waterleidingnet.

SWM en Staatsolie gaven op 13 december 2019 het startsein voor de aanleg van deze ruim 27 kilometer lange leiding, die in de toekomst meer dan 100 huishoudens van drinkwater moet voorzien. SWM-directeur Marlon Oosterling pleegde bij het startsein samen met Staatsolie-directeur Rudolf Elias de ceremoniële handelingen.

Conform afspraak met Staatsolie, de financierder van dit project, is de aanleg binnen de toegezegde drie maanden gerealiseerd. Inmiddels is de nieuw aangelegde leiding chemisch behandeld en vrijgegeven door het SWM-laboratorium, dat de fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het drinkwater bewaakt en toetst aan (inter)nationale kwaliteitsnormen.

Naast deze hoofdleiding te Wayambo zijn er ook in de navolgende gebieden te Saramacca leidingen gelegd namelijk: Calcutta, Tijgerkreek, Boskamp, Groningen, Kampong Baroe en Uitkijk. Deze huishoudens zullen eveneens aangesloten worden op het waterleidingnet van de SWM. Met de uitbreiding van het distributienet te Saramacca zullen ruim 400 huishoudens in de toekomst in Suriname worden voorzien van veilig, schoon en gezond drinkwater.

Binnenkort wordt bekend gemaakt vanaf wanneer DE Surinaamse bewoners zich kunnen aanmelden voor het indienen van een aanvraag voor een wateraansluiting.