American football speler Corliss Waitman tekent bij Pittsburgh Steelers

De Amerikaanse sportman van Surinaamse afkomt, Corliss Waitman, heeft dit weekend getekend bij de Pittsburgh Steelers. Dat maakte het team zaterdag bekend. Waitman is toegevoegd als ‘special teams player’, aldus de Steelers.

De Pittsburgh Steelers (of simpelweg de Steelers) is een professioneel American footballteam uit Pittsburgh, Pennsylvania. Ze komen uit in de Noorddivisie van de American Football Conference (AFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL). Het is het oudste team van de AFC.

“Thank you Steelers for the opportunuty. Mi e kanti ma mi no e fadon” zei de sportman vanmorgen op instagram: