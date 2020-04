16-jarige jongen geëlektrocuteerd tijdens kluswerkzaamheden

De 16-jarige jongen, die afgelopen dinsdag om het leven kwam bij werkzaamheden in een vliering, is volgens politierapportage geëlektrocuteerd. Dat schrijft de Surinaamse krant Dagblad Suriname. Het gaat om een leerling van de LTS, genaamd Widjai Bahadoer (foto), die in zijn vrije tijd kleine klusjes deed.

Op die bewuste dinsdag was hij aan het werk in de vliering van een pand bij de Connection Mall (foto). Eerder vertelde de eigenaar van het pand, waar de jongen aan het werk was met nog een ander persoon, dat de 16-jarige plotseling kortademig werd. Hij zou om hulp geschreeuwd hebben en werd toen direct uit de vliering gehaald.

Volgens de politie is de jongen dus geëlektrocuteerd. Hoe dit komt, wordt nog onderzocht. De politie heeft het ontzielde lichaam van Widjai in beslag genomen ter obductie, schrijft de krant.