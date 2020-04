Zanger bekende muziekformatie in Suriname mishandeld en beroofd

Een ondernemer in Suriname, is vrijdagmiddag door drie mannen ernstig mishandeld en beroofd in een auto. Het zou gaan om de 37-jarige P.B., die ook zanger is bij de bekende Surinaams-Hindoestaanse muziekformatie The Juniors. Naar Waterkant verneemt is het slachtoffer ondermeer werkzaam als geldschieter.

Gisteren had hij een afspraak gemaakt met een onbekende man om te ontmoeten op een adres in het ressort Latour. Bij aankomst werd P.B. door de klant gevraagd om in diens voertuig in te stappen om te onderhandelen. In het voertuig bevond de klant zich samen met nog een manspersoon.

Tijdens het onderhandelen kwam nog een manspersoon aangelopen en stapte ook in het voertuig. De bestuurder reed toen weg met P.B. De zanger werd daarbij onder bedreiging van een vuurwapen in elkaar geslagen en beroofd. De daders hebben duizenden SRD’s en een hoeveelheid goud buitgemaakt.

In de Sakamoniestraat sprong P.B. uit en voertuig en zocht naar hulp. Een bewoner van de straat bood het slachtoffer hulp en bracht hem naar bureau Latour. De politie starte meteen een onderzoek en trof het voertuig onbeheerd aan op een adres in hun verzorgingsgebied. Het voertuig is in beslag genomen. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

Ashna Changoer, general manager van muziekformatie The Juniors, om een reactie gevraagd ontkende echter tegenover onze redactie dat de zanger betrokken zou zijn geweest bij deze zaak.