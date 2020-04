VIDEO: Politie treedt op bij niet na leven COVID-19 maatregelen

Het Korps Politie Suriname heeft woensdagmiddag weer moeten ingrijpen bij het overtreden van de COVID-19 maatregelen. Een grote groep mensen had zich verzameld bij en op een voetbalveld te Winti Wai. In een filmpje dat is opgenomen door een van de aanwezigen en ook hierboven staat, is dit goed te zien.

De politie kwam aangereden in een aantal voertuigen zoals in het filmpje te zien is en heeft de aanwezigen moeten sommeren om weg te gaan van de locatie. Volgens de overheidsmaatregelen, met betrekking tot het coronavirus, zijn bijeenkomsten met meer dan 10 personen namelijk verboden.

Het gedrag van de voornamelijke jonge mensen heeft tot veel verontwaardiging geleidt op social media. “Hebben jullie de nieuwsberichten wel gevolgd afgelopen maandag” vraagt iemand zich af.