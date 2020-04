Truck met rijst op z’n zij in de berm langs de weg

In Suriname is deze vrachtwagen met een container vanmorgen van de weg geraakt en op z’n zij in de berm langs de weg terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit eenzijdig ongeval rond 07.15u plaats vond te Nickerie.

De vrachtwagen met rijst aan boord was vanmorgen onderweg van Nickerie naar Paramaribo, toen het voertuig nabij de middenstandspolder van de weg raakte. Volgens een getuige zou het niet ver van de brug, voordat je het bedrijf van Manglie’s tegenkomt, zijn gebeurt.

Het is onduidelijk wat de oorzaak is geweest, maar vermoedelijk heeft de drassige berm, waarin de vrachtwagen terecht kwam, ermee te maken dat de truck op z’n zij belandde. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt om het voertuig weer op z’n wielen te krijgen.