Social Army stelt corona-crisisteam in voor sociaal zwakkeren

De jongeren van Social Army (SA) zijn al twee weken actief bezig in het veld middelen en voedsel te verzamelen voor mensen die het zeer moeilijk hebben om de voelbare effecten van de coronacrisis te kunnen overbruggen in Suriname. De organisatie heeft een crisisteam samengesteld speciaal om sociaal zwakkeren rond deze periode een helpende hand te bieden. Sinds 15 april is het project ‘Crisis Covid-19’ van start gegaan en loopt tot 15 mei. Een eventuele verlenging van dit project zal in mei overwogen worden.

Met dit project wil de organisatie zoveel mogelijk levensmiddelen verzamelen voor gezinnen die niet rond kunnen komen en zonder eten zitten. Social Army-voorzitter Mitchell Matroos geeft aan dat de organisatie de afgelopen weken een tal van hulpverzoeken van gezinnen heeft ontvangen. Daarbij werd duidelijk dat velen dringend hulp nodig hebben. “Er is een beroep gedaan op ons. Als sociale organisatie voelen wij ons verplicht te ondersteunen in deze moeilijke tijd waarin het land verkeert”.

Volgens de voorzitter zijn een aantal gezinnen al voorzien van voedselpakketten en andere donatiespullen die zijn organisatie van de gemeenschap heeft ontvangen. In het weekend zijn gezinnen in Nickerie blij gemaakt. SA heeft een oproep geplaatst op Facebook waarin sociaal bewogen mensen worden opgeroepen hun steun aan het project te geven.

Matroos: “Ik mag zeggen dat we tot nu toe een succes ervaren, omdat we verschillende donaties en spullen hebben ontvangen die we weggeven. Zelf hebben wij bedrijven en instanties aangeschreven om een bijdrage te leveren. Een aantal hebben al een toezegging gedaan te doneren”. De voorzitter geeft verder aan dat mensen nog steeds in de gelegenheid worden gesteld te doneren. Er wordt gemikt op basisgoederen en huishoudelijke spullen die nog goed te gebruiken zijn.

De Surinaamse organisatie voert het project conform de richtlijnen van het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG) uit. De leden van het crisisteam hebben een handhygiëne training gevolgd en passen de richtlijen van het BOG toe in het veld. Bij het ontvangen van donatiegelden worden de handen gelijk ontsmet en levensmiddelen worden van een tafel gehaald en ook op een talel afgegeven aan de mensen.

Mandy Wongsoredjo, een van de promogirls van SA, zegt dat deze crisiscampagne een positieve steun is voor sociaal zwakkeren en ondersteunt het project met veel plezier. Volgens haar verdient niemand het om in een noodsituatie te zitten waarbij er helemaal geen inkomen en voeding is. “Ik doe een beroep op mensen dat wel hebben om ook te denken aan de mensen die het niet hebben. Laten we met zijn allen deze mensen bijstaan”, aldus Wongsoredjo. Mensen die het project willen ondersteunen middels een donatie kunnen contact maken met SA op het nummer 8568344.