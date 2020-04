Minister Hoefdraad laat zich niet afleiden door aanklacht OM

Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën, laat zich niet aflijden omtrent het feit dat het Openbaar Ministerie De Nationale Assemblee gevraagd heeft hem in staat van beschuldiging te stellen. “Laat de PG zijn werk doen. Mijn main focus en prioriteit op dit moment is het volk van Suriname redden uit de acute nood”, zegt de bewindsman via het Nationaal Informatie Instituut.

“Ik zal mij onder geen enkele omstandigheid laten afleiden van de belangrijke verantwoordelijkheid die op mijn schouders is gelegd door de president”, zegt de minister met verwijzing naar het COVID-19 Noodfonds dat in een recordtijd moest worden opgezet en uitgewerkt om de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen. “We zijn behoorlijk opgeschoten en de verwachting is dat de president komende week uitkomt met concrete maatregelen om de zwaarst getroffen groepen tegemoet te komen.

Zoals eerder aangekondigd is niet alleen gekeken naar kort termijn acties, maar ook naar maatregelen om de lokale productiesector een push te geven richting duurzame productie en importvervanging. Suriname heeft enorm veel potentie. En alhoewel deze crisis de zoveelste uitdaging is die in korte tijd op ons pad komt, heb ik er alle vertrouwen in dat we er sterker uit komen als land en volk. Het zal resulteren in de hoognodige diversificatie van onze economie en een nog creatievere en productievere samenleving.”

De Financiënminister zegt uit zijn jarenlange ervaring bij en met internationale financiële instellingen waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Islamic Development Bank (IsDB) te weten dat kleine landen als Suriname bij wereldcrises de zwaarste klappen krijgen, maar ook het snelst kunnen recoveren bij doordacht beleid. Dat Suriname binnen twee jaar al uit het diepe dal van de economische crisis van 2015/2016 kwam, is niet zonder meer gerealiseerd.

De bewindsman geeft toe dat de Surinaamse regering is overvallen door de COVID-19 crisis, met bijbehorende tegenvallers zoals het noodzakelijk sluiten van de grenzen en het kelderen van de aardolieprijzen. “Niemand had dit gedacht of gewild, maar het is wereldwijd een feit. Ook voor Suriname. En wij zullen er als Regering alles aan doen om ons volk te beschermen en tegemoet te komen.”

Dat hij uitgerekend op dit moment verdachtmakingen tegen zijn persoon moet aanhoren, ervaart de minister als “opzettelijk storend en afleidend”, maar geenszins als zorgpunt. “Ik concentreer mij op het uitrollen van het noodfonds en intensiveren van het contact met bevriende naties en internationale instellingen die ons door deze moeilijke tijd heen willen helpen. Ook dit is tijdelijk. De vooruitzichten op middellange en langtermijn zijn zeer goed. Suriname komt er bovenop”, aldus Hoefdraad.