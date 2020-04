Medische Zending past dienstverlening Oost-Suriname aan om COVID-19-contact medewerker

De Medische Zending (MZ) is genoodzaakt haar dienstverlening dichtbij het grensgebied in het Oosten van Suriname tijdelijk aan te passen. Dit nadat bekend werd dat één van haar medewerkers in contact is geweest met een persoon die in Frans-Guyana positief is getest op COVID-19.

De poliklinieken in Oost-Suriname zijn per heden en tot nader order alleen voor prenatale zorg en spoedgevallen beschikbaar. Voor alle andere diensten moet er telefonisch contact opgenomen worden met de poliklinieken. Het betreft de poliklinieken: Cottica, Agaigoni, Stoelmanseiland, Apoema, Nason, Langatabiki, Gakaba, Godoholo, Drietabbetje, Karmel en Kawemhakan.

Polikliniek Gonini is tot nader order gesloten. De Gezondheidszorg Assistenten van poli Gonini zijn in thuisquarantaine geplaatst. Dit door het mogelijk contact met een positief geteste COVID-19 patiënt van Frans Guyana. De MZ verzoekt vooral de gemeenschap in het voornoemd gebied om zoveel als mogelijk thuis of in het dorp te blijven.

“Dus reis niet af van en naar de buurlanden en de anderen districten in Suriname. Wij verzoeken ook de mensen (familieleden en dorpsgenoten) die in Paramaribo vertoeven, niet naar het binnenland af te reizen” aldus de Medische Zending.