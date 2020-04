Brunswijk: ‘Ik heb geen miljoen USD van Sardjoe gehad om met Bouterse te werken’

“Ik heb het meerdere malen gezegd: Deze Brunswijk gaat nooit met Bouterse samenwerken!” Dat heb ik allang gezegd, dus waarom twijfelen jullie nog over Bravo? Met deze woorden ontkracht Ronnie Brunswijk in onderstaand filmpje, geruchten dat hij 1 miljoen USD gehad zou hebben van Dilip Sardjoe, om met Bouterse samen te gaan werken voor de verkiezingen in Suriname.

“En als Sardjoe me een miljoen zou geven, dan zou ik het geld nemen maar toch niet met Bouterse samenwerken. Dan zou Sardjoe me zomaar een miljoen hebben gegeven”, houdt Brunswijk zijn aanhangers voor. Hij noemt het bericht fake nieuws en rommel.

Brunswijk zegt wel dat het Surinaamse bedrijf van Sardjoe, Rudisa, de partij zou hebben gesponsord met een aantal truien, maar meer niet.

Hij benadrukt dat hij ‘never, never’ met de NDP of met Bouterse werkt. Hij zou dit zaterdag aan zijn achterban laten weten op een online massameeting, maar wilde het gerucht toch liever meteen de wereld uit helpen omdat het al rond ging.

Luister hier naar de duidelijke woorden van Brunswijk:

Luk bung nanga fake news… mi yere tak mo tek 1 miljoen usd fu SardjoešŸ¤£šŸ˜‚šŸ¤£ Posted by Ronnie Brunswijk on Thursday, 23 April 2020