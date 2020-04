Arrestatie Team houdt voortvluchtige drugsverdachte aan te Paranam

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist laten weten dat leden van het Arrestatie Team afgelopen woensdag 22 april, een voortvluchtige drugsverdachte hebben aangehouden. Volgens de Surinaamse politie gaat het om de verdachte Gregory L.

L. wist enige tijd uit handen van justitie te blijven. Hij is woensdag omstreeks 13.00 uur in de middag aangehouden te Paranam en vervolgens overgedragen aan de Narcotica Brigade. De man wordt verdacht van overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

Het is niet duidelijk in welke zaak de man gezocht werd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld meldt de politie.