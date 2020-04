Vrouw aangehouden nadat zij marihuana in yoghurt bracht voor arrestant

De 44-jarige Olivia D. is op zondag 19 april aangehouden en opgesloten door de politie van het bureau Uitvlugt voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

Olivia had tijdens arrestantenbezoek een kuipje yoghurt met 59,2 gram marhiuana tussen andere voeding aangeboden voor een man die opgesloten is.

De drug werd in beslag genomen en Olivia werd aangehouden voor overtreding van de drugswet. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.