Overleden motorfietser verloor controle over motorfiets, viel en botste tegen auto

De motorfietser die gisteren na een aanrijding met een personenauto op de Zwartenhovenbrugstraat om het leven kwam, is de 30-jarige motorfietser Lorenzo Veldkamp. Volgens de politie verloor hij de controle over zijn motorfiets en kwam daarmee op de rijbaan te vallen, waarna hij tegen de auto van een vrouw botste.

Uit camerabeelden van het Command Center is te zien dat de autobestuurster kwam vanuit de richting van de Keizerstraat en Veldkamp kwam vanuit de richting van de Burenstraat. De autobestuurster maakte ter hoogte van het Neumanpad, een zijstraat van de Zwartenhovenbrugstraat, een manoeuvre naar rechts en bracht haar auto tot stilstand om het recht doorgaand verkeer niet te doorkruisen.

De beelden laten voorts zien dat de motorfietser maneuvrerend tussen andere voertuigen komt aangereden vanuit de tegenovergestelde richting, waarna hij de controle over de motorfiets verloor. Hij viel op de weg en botste tegen de auto waarbij hij zwaargewond raakte.

Een ambulance werd ingeschakeld die heel snel ter plaatse verscheen maar Veldkamp was helaas al overleden. Een ingeschakelde arts stelde officieel zijn dood vast. Het lijk van de 30-jarige man is hangende het onderzoek, in opdracht van het Openbaar Ministerie, door de politie in beslag genomen.

Deze zaak is voor verder onderzoek door de politie van het bureau Centrum overgedragen aan de Verkeersunit van Paramaribo aldus de politie zojuist.