Ook Kwaku festival gaat niet door vanwege coronamaatregelen

De coronamaatregelen in Nederland raken diverse festivals, waaronder ook het van oorsprong Surinaamse Kwaku Summer Festival. Het populaire festival zou dit jaar opnieuw vier weekenden duren en wel van 11 juli tot en met 2 augustus in het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuidoost.

Maar met de verlengde maatregelen, waarbij er geen evenementen tot 1 september in Nederland georganiseerd mogen worden, is het definitief van de baan. Er wordt nog bekeken welke artiesten en standhouders kunnen doorschuiven naar de volgende editie in 2021.

Eén van de grootste artiesten die dit jaar zou optreden, salsakoning Oscar D’Léon die ook heel erg bekend is in Suriname, heeft al aangegeven volgend jaar te komen aldus de organisatie tegen AT5.