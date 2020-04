Losgeraakte plaat Coppenamebrug hersteld

De losgeraakte plaat van de Coppenamebrug in Suriname is weer hersteld. Er is gekozen voor een duurzame oplossing waarbij beide oplegplaten aan de zijde van Jenny (Coronie) vervangen zijn. Kort voor de Paasdagen was één van de platen van de brug losgeraakt.

Vanwege de ontstane onveilige situatie op de brug was de rijhelft aan de zijde van de losgeraakte plaat afgesloten en afgebakend. De werkzaamheden werden per rijhelft uitgevoerd, waardoor het niet nodig was de brug geheel af te sluiten.

In juli 2018 raakte ook al een plaat van de brug los. Toen werd de brug door de Surinaamse autoriteiten tot nader order gesloten voor zwaar materieel. Slechts vrachtwagens, geladen of niet, met rijst en bacove bestemd voor de export, mochten normaal gebruik maken van de brug.