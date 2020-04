VIDEO: Nieuwe prowagen belandt op z’n kop in trens

Deze nieuwe politieauto kwam vanmorgen op z’n kop in een trens langs de Oost-Westverbinding in Suriname terecht. Het ongeval vond rond 11.50u plaats ter hoogte van kilometer 85.

Hoe het voertuig van de weg raakte en in de trens belandde is nog onduidelijk. Naar Waterkant verneemt raakte niemand gewond. De prowagen is wel behoorlijk beschadigd.

Afgelopen maandag raakte ook al een nieuwe politieauto zwaar beschadigd. Dit nadat een agent aan de Welgedacht C-weg in slaap viel achter het stuur en tegen een elektriciteitspaal knalde.

Hieronder een filmpje van de situatie vanmorgen: