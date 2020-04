SRD 2.000 boete voor vangen kwi kwi’s in gesloten seizoen

De politie van Corantijn in het district Nickerie heeft op zondag 19 april, na uitgewerkte informatie een hoeveel kwi kwi’s in beslag genomen. De vissen zijn in het gesloten seizoen gevangen hetgeen betekent dat de visstandbeschermingswet wet is overtreden door deze vissers.

Het Korps Politie Suriname meldt vandaag dat vier manspersonen hiervoor zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De zaak is na afstemmning met het Surinaamse Openbaar Ministerie buiten proces afgehandeld.

De overtreders zijn na het betalen van een boete van SRD 2.000 heengezonden. In totaal hadden de mannen 200 kwi kwi’s bij zich. De vissen zijn los gelaten in de vrije natuur.