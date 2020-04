Speciale luchtvracht-charter tussen Suriname en Nederland

Voor luchtvracht tussen Nederland en Suriname, dat nu vanwege de coronacrisis stagneert, komt er eind deze maand een oplossing. Er wordt een chartervliegtuig ingehuurd bij TUI welke specifiek bedoeld is voor vracht, geen personenvervoer. Het initiatief hiertoe is genomen door vrachtbedrijf PICO, gevestigd in heel Suriname in samenwerking met de Nederlandse counterpart Surinam Air Cargo.

Volgens Otto Beek, Algemeen directeur van beide bedrijven en zijn manager Ernesto Burke, heeft de informatiestroom uit hun 20 kantoren (Suriname en Nederland) uitgewezen hoe groot de vraag is en hoeveel mensen gedupeerd zijn door de onmacht vanwege het coronavirus.

“We kunnen niet met leden ogen blijven aanzien dat zowel particulieren als bedrijven het zo lang zonder vracht moeten doen. Denk daarbij aan familiegeschenkzendingen beladen met emotionele waarden, medicijnen en persoonlijke zaken in onderhoud waardoor particulieren direct geraakt worden. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven en supermarkten die komen stil te liggen omdat machineonderdelen en foodstuffs niet vervoerd kunnen worden. En dan niet te vergeten onze groente- en fruitboeren die exporteren en van deze inkomsten moeten leven”, aldus de directie.

Otto Beek: “Als bedrijf dat al 28 jaar vracht vervoert, zijn we diep nagegaan welke bijdrage wij kunnen leveren aan Suriname en de Surinamers gemeenschap aan beide kanten van de oceaan. Wij zien het , juist nu in tijden van nood, als onze morele verplichting om dit initiatief te ondernemen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een mooi woord welke vaak wordt gebruikt door bedrijven, maar het ondergaat pás een toets in tijden van crisis. Wij van PICO en Surinam Air Cargo BV, gaan nu onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen zowel voor Suriname als voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland.”

De chartervlucht vertrekt op woensdag 29 april UIT Amsterdam. Dat betekent dat u in Nederland vracht kunt aanleveren TOT uiterlijk 28 april 17.00 uur Nederlandse tijd. Dat kan op alle kantoren van Surinam Air Cargo in Nederland. Kantoren en telefoonnummers zijn te vinden op www.surinamaircargo.nl

Voor aanleveren van vracht IN Suriname geldt: De chartervlucht vertrekt op 30 april vanaf Zanderij. Dat betekent dat u tot UITERLIJK 29 april luchtvracht kunt aanleveren op alle kantoren van PICO in Suriname. Kantoren en telefoonnummers zijn te vinden op www.pico.sr