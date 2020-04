Motorrijder overleden na aanrijding in centrum Paramaribo

In Suriname is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde bij een aanrijding tussen de motorfietser en een personenwagen aan de Zwartenhovenbrugstraat, ter hoogte van apotheek Esculaap.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Een groot stuk van de straat is afgezet voor onderzoek. Op een van onze foto’s (hieronder) is te zien hoe ver de motorfiets ligt, ten opzichte van de plek waar het slachtoffer ligt (rode pijl).

De verschillende politie-eenheden zijn ter plekke bezig met het onderzoek. Later meer.