Trends scooter accessoires 2020

Een scooter kun je kant en klaar in de winkel kopen. Hartstikke makkelijk natuurlijk, maar dit heeft ook een groot nadeel. De kans bestaat namelijk dat je op precies dezelfde scooter rijdt als andere mensen in jouw omgeving. Laat je hierdoor echter niet weerhouden om een scooter te kopen. Nee, want je kunt namelijk accessoires aanschaffen. Met behulp van deze accessoires kun je jouw tweewieler een hele andere uitstraling geven. Klinkt jou dit als muziek in de oren? Wij zetten hier de scooter onderdelen op een rijtje die dit jaar tot de trends behoren.

Led knipperlicht

Iedere scooter in Nederland is voorzien van een knipperlicht. Dit licht gebruik je om aan te geven of je rechts- of linksaf slaat. Vroeger was dit standaard een oranje lampje dat knipperde zodra het werd ingeschakeld. Tegenwoordig zien we echter steeds vaker led knipperlicht op een scooter. Dit hoort wat ons betreft dan ook tot de trends voor scooter accessoires in 2020. Led knipperlicht knippert niet langer, maar loopt als het ware opzij. Dit geeft een nieuwe dimensie aan jouw scooter.



Windschermen

Led knipperlichten zijn een eerste trend voor wat betreft scooter accessoires in 2020, maar er is meer. We zien dit jaar namelijk ook steeds meer windschermen terugkeren op scooters. Zo’n windscherm zorgt misschien niet voor een strakke uitstraling, maar het is wel hartstikke handig. Waarom? Dat heeft twee redenen. Allereerst heb je aanzienlijk minder last van de wind wanneer je zo’n scherm op jouw scooter hebt. Ten tweede vliegt er bij mooi weer ook aanzienlijk minder ongedierte tegen je aan.

Koffers, beugels en dragers

Tot slot zien we ook steeds meer koffers, beugels en dragers terug op scooters. Hoe dit komt? Doordat scooters steeds meer opduiken in het straatbeeld van grote plaatsen. Mensen doen er vaker hun boodschappen mee en dan is het wel makkelijk om spullen te kunnen vervoeren. Koffers, beugels en dragers maken dit een stuk gemakkelijker. Neem bijvoorbeeld een topkoffer. Je kunt zo’n koffer onder meer gebruiken voor het vervoeren van boodschappen. Daarnaast is een topkoffer ideaal om bijvoorbeeld een extra helm of regenkleding in op te bergen. Je kunt kiezen voor een koffer met of zonder slede. Wat het verschil is? Dat je een koffer met slede van jouw scooter kunt halen. Bij een koffer zonder slede is dit niet mogelijk.