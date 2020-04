Ook baby’s onder groep illegale overstekers in quarantaine

In Suriname zitten op dit moment 43 personen in het Zorghotel, die illegaal zijn overgestoken en opgepakt. In die groep zitten er ook baby’s. Dat zei Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) gisteren tijdens de dagelijkse COVID-19 persconferentie. Om hoeveel zuigelingen het gaat is niet bekend.

Volgens Slijngaard smokkelen bootsmannen mensen en goederen over de Marowijnerivier van en naar Frans- Guyana, hoewel ze weten dat de grenzen dicht zijn. De overheid treedt hard op tegen overtreders en illegale overstekers worden minimaal veertien dagen in quarantaine gehouden.

Eerder gaf infectioloog Stephen Vreden aan dat de grenssituatie van Suriname aan een nadere beschouwing onderworpen moet worden. Hij concludeerde dat die niet rooskleurig is. Met name bij de grens met Frans-Guyana gaat het mis met smokkelende bootsmannen.

In het oostelijk buurland van Suriname is deze week de eerste coronadode gevallen. Het gaat om een man van 70 jaar: