Laatste COVID-patiënten in ziekenhuis Suriname herstellen goed

De laatste drie COVID-19 patiënten die nog in het ziekenhuis in Suriname liggen maken het goed, zegt Cleopatra Jessurun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Zij deelde dit mee op maandag 20 april tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 managementteam op basis van informatie die zij tot gisteren had ontvangen.

De directeur benadrukt dat patiënten herhaaldelijk worden getest om na te gaan of de testen negatief uitwijzen of nog steeds positief zijn. De functionaris wijst erop dat in de ontslagcriteria is opgenomen dat de persoon tenminste twee keer negatief moet testen alvorens ontslagen te worden.

“Die testen gaan nog steeds door”, aldus de functionaris, die aangeeft dat het managementteam constant op de hoogte wordt gehouden door infectiologen, die op die manier ook aangeven wanneer iemand gereed is om ontslagen te worden uit het ziekenhuis.

Intussen is de teller van het aantal Surinaamse personen in quarantaine gestegen naar 280. Dat komt doordat er maandag een groep in Nederland gestrande Surinamers is aangekomen op Zanderij. Alle aan onderzoek onderworpen personen ‘persons under investigation’ zullen zonder uitzondering in overheidsquarantaine worden geplaatst.

Slechts op urgente medische indicatie, beoordeeld door een onafhankelijk team zal een persoon worden overgeplaatst naar een ziekenhuis. Niemand zal worden overgeplaatst naar thuisquarantaine.