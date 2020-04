Waidoe: “Ik heb echt geen Ford Ranger en SRD 250.000 gehad”

NDP politicus William Waidoe heeft vanmorgen weer van zich laten horen, nadat hij kritiek kreeg op een door hem gepubliceerde open brief waarin hij zijn excuses aanbiedt. Die kritiek kwam van NDP-parlementariër Rachied Doekhie en was ongekend hard. Volgens Doekhie, is het geen geheim dat Waidoe giften heeft ontvangen van de NDP.

“Heel Nickerie is op de hoogte van de Ford Ranger die Waidoe zou hebben ontvangen” zegt Doekhie. Maar Waidoe blijft dit verhaal ontkennen en heeft een speciaal filmpje laten opnemen waarin hij weer hierop ingaat. “Het was een domme grap tussen mij en Mones (van Actionnieuws Suriname/red.) tijdens een interview. Achteraf bekeken was het een stomme, grove fout van mij”, zegt hij in dit filmpje:

Waidoe zegt verder dat hij ook geen SRD 250.000,- heeft ontvangen voor zijn oversteek. “Eerlijk gezegd was ik ook geschrokken van de datum en bedrag, maar meer nog de zekerheid hoe deze aantijging is geuit. Het antwoord is NEE, daarom heb ik ook via social media opgeroepen om het bewijs te delen met de media” aldus de Surinaamse politicus.

De politicus heeft een aantal filmpjes gemaakt welke op zijn kanaal te zien zijn: