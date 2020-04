Politie greep niet in bij hardhandige inval van veiligheidsdienst Suriname

De politie in Suriname heeft zich vorige week inderdaad teruggetrokken, bij deze operatie van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Vier in zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen zouden een inval hebben gepleegd in de woning van militair Rodney Cairo, die ook op de lijst staat van de politiek partij STREI! Hij werd een aantal uren gegijzeld zegt de partij.

De politie kwam ter plekke en vroeg versterking, maar ging uiteindelijk weg zonder in te grijpen. Volgens korpschef Roberto Prade heeft hij de politie de opdracht gegeven om zich terug te trekken, omdat het om een DNV operatie ging zegt hij tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

STREI! is totaal niet te spreken over het voorval waarbij Cairo hardhandig is aangepakt en nog steeds last daarvan heeft. De partij stuurt vandaag brieven naar de procureur-generaal, de korpschef, de minister van Justitie en Politie en diverse ambassades in Suriname.