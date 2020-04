Een 70-jarige man is in de nacht van zondag op maandag in Frans-Guyana overleden aan de gevolgen van het Coronavirus. De man werd zes dagen geleden opgenomen op de intensive care-afdeling van het Centre Hospitalier de Cayenne (CHC) in de hoofdstad Cayenne.

Het gaat om de eerste corona dode in Frans-Guyana, waar momenteel 97 mensen officieel met het virus besmet zijn. De overleden man in het buurland van Suriname, had ‘onderliggend lijden’ en was daardoor zeer kwetsbaar voor andere ziekten.

Het CHC zal maandag om 11.00u lokale tijd een persconferentie organiseren meldt fransguyane.fr.