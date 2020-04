Doodgereden 79-jarige bromfietser reed plotseling de weg op vanuit inrit

De bromfietser die zondagmorgen op slag dood was bij een aanrijding te Leiding 8, is de 79-jarige Bisoenpersad Jialal. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de heer Jailal vanuit een inrit de rijweg opreed zonder voorrang te verlenen aan het recht doorgaand verkeer meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie van het bureau Leiding kreeg op zondagmorgen 19 april de melding van een aanrijding met dodelijk afloop te Leiding 8. Op de plek van het gebeurde trof de politie het levenloze lichaam van een man aan. Het ontzielde lichaam lag langs de weg.

De overledene reed plotseling de weg op vanuit de inrit. Op dat moment kwam een 23-jarige autobestuurster aangereden en kon niet voorkomen dat zij de bromfietser aanreed. De automobiliste is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.

Deze zaak is voor verder onderzoek, door de politie van het bureau Leiding, overgedragen aan de collega’s van de Verkeersunit Wanica meldt de Surinaamse politie.