18-jarige bromfietser rukt mobiele telefoon uit handen van sportende man

De 18-jarige Giorgio G. is op zondag 5 april aangehouden door de politie van het ressort Flora. Op die dag heeft hij gepoogd een manspersoon te beroven van diens mobiele telefoon in de Nickeriestraat. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De benadeelde verklaarde dat hij aan het sporten was in de Nckeriestraat, waarbij hij zijn mobiele telefoon in zijn hand vast hield luisterend naar muziek. Plotseling werd zijn mobiele telefoon uit zijn hand getrokken, door een bromfietser die hem van achteren had benaderd. Die bromfietser bleek naderhand Giorgio te zijn.

De mobiele telefoon viel op de weg waarbij het scherm beschadigd raakte. Een politieambtenaar, die in de nabije omgeving was, ging Giorgio in zijn voertuig achterna en het gelukte hem om de verdachte aan te houden.

Giorgio werd vervolgens overgebracht naar de politie van het bureau Flora. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld ter zake poging tot diefstal door middel van geweld meldt de politie.