Uit Miami teruggekeerde repatrianten gezond uit quarantaine

De repatrianten uit Miami zijn uit quarantaine gehaald. Deze groep personen heeft een fysieke exit screening ondergaan op vrijdag 17 april. Deze dag is de vijftiende dag van hun quarantaine, waarop zij volgens het protocol een fysieke screening ondergaan.

Niemand bleek ziek te zijn. Met deze fysieke exit screening zijn 95 mensen uit quarantaine gehaald, meldt de overheid. Momenteel zijn nog 33 personen in overheids quarantaine. De teller van het aantal bevestigde positieve COVID-19 gevallen in Suriname staat nog op tien. Zes personen zijn genezen verklaard, drie zijn aan het herstellen en één is overleden.

Door de sluiting van het luchtruim waren er meer dan 1.000 mensen buiten Suriname gestrand, waarvan ruim 500 reeds terug zijn. Intussen is er een uitzondering gemaakt voor twee SLM vluchten op maandag en dinsdag aanstaande.

Maandag vliegt een toestel van Air Belgium voor de SLM vanuit Schiphol naar Suriname, met 200 Surinaamse ingezetenen die in Nederland waren gestrand. De volgende dag vliegt het toestel terug naar Amsterdam met Nederlandse passagiers die een SLM ticket hebben en in Suriname waren gestrand.