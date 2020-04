SRD 10.000 beloning voor gouden tip na inbraak bij onderdelen winkel

Auto-onderdelen winkel Highway Carfix looft een beloning van maar liefst SRD 10.000 uit, voor de gouden tip die naar de inbreker(s) leidt die eerder deze week hebben toegeslagen bij het bedrijf aan de Kankawastraat te Livorno in Suriname. Directeur-eigenaar Akash Autar zegt aan Waterkant dat de inbraak ergens tussen dinsdag en donderdagochtend is gepleegd.

De onderdelenzaak is nu bijkans een maand dicht, omdat hij bezig is het bedrijf onder te brengen op een andere locatie. Gezien de zaak dicht is gaat hij niet elke dag ernaar toe. Donderdagochtend ging hij weer naar het bedrijf en ontdekte toen de inbraak, waarna hij de politie inschakelde.

Volgens Autar zijn er onder andere 7 paar zijspiegels, diverse gereedschappen, diverse auto-onderdelen, een 32 inch televisie, een laptop en de digital video recorder (dvr) van de zaak buitgemaakt. De precieze buit van de onderdelen is nog niet bekend, omdat hij een enorme voorraad heeft. Hij moet weer inventariseren om zodoende te weten welke en hoeveel onderdelen precies zijn buitgemaakt. De waarde van de buit is volgens de directeur wel enorm.

Ongeveer 3 weken gelegen was er al een inbraak gepleegd in het bedrijf. Terwijl de daders bezig waren met de diefstal werd de eigenaar in kennis gesteld. Hij bekeek de camera’s op afstand en zag werkelijk criminelen in zijn pand. Hij ging naar het bedrijf en schakelde tegerlijkertijd de politie in, die de daders op heterdaad betrapte en aanhield. De daders werden toen in verzekering gesteld.

Na enkele dagen merkte Autar op dat de criminelen weer vrij waren. Naar zijn zeggen had de politie van Livorno niet veel gedaan aan de zaak. Hij heeft sterke vermoedens dat de inbraak van deze week door dezelfde criminelen gepleegd is, die 3 weken terug hadden toegeslagen. “De eerste keer zijn ze betrapt en ingesloten geworden dankzij de camera’s. De tweede keer is die dvr meegenomen, dus zodoende heb ik sterk het vermoeden dat het dezelfde criminelen zijn”.

Gezien de dvr is meegenomen, zijn er dus geen camerabeelden van de inbraak die de politie zou kunnen gebruiken om de daders te achterhalen. Autar hoopt dat met het uitloven van de forse beloning, de daders toch nog in de kraag gevat kunnen worden en de politie zodoende de gestolen spullen kan achterhalen.