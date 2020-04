Combine glijdt van brug en komt in kanaal terecht

In Suriname is deze combine vanmiddag van een brug gegleden en in het kanaal terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval dat rond 14.00u gebeurde in de middenstandspolder te Nickerie.

De combine keerde terug van een rijstveld en reed in de regen de weg op toen het werktuig een brug naderde. Op deze brug ging het mis. Het vermoeden bestaat dat het gevaarte door gladheid op de brug begon te glijden en daarna in het water terecht is gekomen.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De schade is wel aanzienlijk omdat er maar liefst twee poclains nodig zijn om de combine weer op het droge te krijgen.