Bromfietser op slag dood bij aanrijding te Leiding

Opnieuw is een bromfietser doodgereden bij een verkeersongeval in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde bij een aanrijding rond 10.00u vanmorgen te Leiding 8.

Volgens de eerste informatie gaat het om een aanrijding tussen een personenauto en de bromfietser, zoals op bovenstaande foto te zien is. De bromfietser zou ter plekke het leven hebben gelaten.

De Surinaamse politie is inmiddels ter plaatse en is een onderzoek gestart. Een uitvaartbedrijf is opgeroepen om het ontzielde lichaam van het slachtoffer mee te nemen. Later meer.