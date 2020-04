Krishan Bridjlal wint tweede toernooi Arena Master Challenge

Dit keer was het Krishan Bridjlal die bewees de betere schaker te zijn door het tweede online schaaktoernooi van de Arena Master Challenge te winnen. De reguliere favorieten wist hij klein te krijgen en bewees dat hij ook tot de onlineschaaktop behoort. Maar liefst 45 schakers kwamen in actie, zij hebben gezamenlijk 246 wedstrijden gespeeld. Het Arena Tournament format wordt gehanteerd, waarbij de schaker met de meeste punten binnen 60 minuten tot winnaar wordt uitgeroepen voor die week. Het speeltempo is steeds 3 minuten (zonder increment) per persoon per wedstrijd.

Maandelijks wordt een Arena Master Challenge georganiseerd om na te gaan wie de beste online blitz schaker van Suriname. Iedere vrijdag, steeds om 20:00u, wordt een Arena Master toernooi afgewerkt. Aan het eind van de maand wordt middels een grand-prix puntensysteem nagegaan wie zichzelf de Arena Master van de maand mag noemen. Aan het eind van ieder kwartaal wordt bepaald wie de algehele winnaar is, met een prijzenpot van SRD 1200. De Arena Master van elke maand ontvangt een prijs van SRD 150. Na ieder kwartaal wordt de eindrangschikking opgemaakt. De kwartaal winnaar ontvangt SRD 300, de 2e plaats SRD 125, de 3e plaats SRD 75, beste Dame SRD 100, beste U18 SRD 100, alsook medailles voor de beste U16, U14 en U12 jongens en meisjes.

Het toernooi wordt volledig op Lichess.org afgewerkt. Dit is een gratis en open-source schaakplatform, waarop dagelijks meer dan een miljoen wedstrijden worden gespeeld door schakers over de gehele wereld. Heel wat van onze Surinaamse schakers en verenigingen zijn intussen ook aangesloten op Lichess.

Krishan Bridjlal bleef tijdens de afgelopen toernooien steeds dichtbij de top, maar kon zijn doorbraak niet vinden. Uiteindelijk gelukte het hem vrijdag j.l. om een solide toernooi af te werken en kwam tegen meerdere toppers uit. Hij wist schakers zoals FIDE Master Viresh Giasi en Pratul Panchoe aan zijn zegekar te binden, zijn enige verlies partij was tegen Vickey Ramdat Tewarie. Zijn laatste wedstrijd was tegen de sterke Imaan Kalidjo, Bridjlal moest deze wedstrijd winnen om op de eerste plaats te eindigen. Kalidjo, die zelf met een winst in de top drie zou eindigen, had moeite om speelruimte voor zijn stukken te vinden. Bridjlal stond positioneel beter en bleef de druk op de koningszijde opvoeren. Na een blunder van Kalidjo stond Bridjlal een stuk voor, hierna wist Bridjlal de technische afwikkeling te doen en de wedstrijd te winnen. Hij eindigde op de eerste plaats met 36 punten.

Op de tweede plaats eindigde de ervaren Virgil Kartodikromo met 32 punten. Hij stond samen met Bridjlal aan kop en stond op meerdere momenten gedurende het toernooi op de eerste plaats. Kartodikromo moest zijn laatste wedstrijd in winst omzetten om op de eerste plaats te eindigen. Echter werd het een dramatische afsluiting voor hem, hij kreeg niemand anders dan FM Viresh Giasi tegenover zich. Het was een taaie wedstrijd die uitkwam in een toreneindspel. Het was hier dat Kartodikromo een strategische fout maakte door zijn pionnenstructuur open te breken en zijn positie op het bord daarmee te verslechteren. Voor Giasi was dit een eenvoudige opgave door een geïsoleerde pion van de tegenstander te veroveren en daarmee de weg voor een Dame promotie veilig te stellen. Kartodikromo moest zich hierdoor gewonnen geven. Met deze winst eindige Giasi op de derde plaats met 26 punten.

De beste dame van het toernooi werd Women Fide Master Catherine Kaslan met 20 punten. In dit toernooi had zij een moeilijke start, slechts twee van de zes wedstrijden werden in haar voordeel bepaald. Gaandeweg kwam zij op dreef en zette zij haar vijf laatste wedstrijden om in winst om alsnog in de top 10 te eindigen.

Na het tweede toernooi van April staat FM Viresh Giasi nog steeds aan kop van de algemene standenlijst met 1998 punten. De hoogst gerangschikte dame is WFM Catherine Kaslan met 1985 punten. De top vijf ziet er als volgt uit:

No Naam Rating Punten Gem. Perf. Rating Toernooien 1 FM Viresh Giasi 2270 1998 2280 2 2 Imaan Kalidjo 2109 1994 2043 2 3 Virgil Kartodikromo 2136 1992 2060 2 4 FM Roger Matoewi 1920 1990 2084 2 5 Vickey Ramdat Tewarie 1953 1988 1919 2

Spelers kunnen zich alsnog aanmelden voor het volgend toernooi welke op 24 april om 8u nm wordt afgewerkt. Voor deelname of meer informatie: https://athenachess.com .