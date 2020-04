Braziliaan die landgenoot in Suriname doodschoot nog voortvluchtig

Een Braziliaanse man die afgelopen woensdag een andere Braziliaanse man doodschoot in Suriname, is nog steeds voortvluchtig. Volgens het Korps Politie Suriname is de schutter een Braziliaanse man bekend als ‘Kabalodo’. Hij vluchtte na het misdrijf het bos in.

Het slachtoffer is de 44-jarige Braziliaan Francisco Sousa Da Cruz meer bekend als ‘Baron’. Hij is op woensdagmorgen 15 april doodgeschoten op een¬†goudveld bekend als ‘Tjili Pasie’ in het stuwmeer gebied.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat het slachtoffer en de dader een oude vete hadden. Die woensdag liepen zaken uit de hand met het doodschieten van Francisco tot gevolg. Het slachtoffer liep daarbij verwondingen op in zijn borststreek en zijn gelaat.

Het lijk van Francisco Sousa Da Cruz is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort meldt de politie.