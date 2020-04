Zojuist is de bestuurder van deze auto met het voertuig in het water langs de weg terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig verkeersongeval rond 10.00u aan de Magentakanaalweg in Suriname.

De auto werd bestuurd door een vrouw, die vermoedelijk de controle over het stuur verloor en met het voertuig in het water terecht kwam. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Een sleepbedrijf is opgeroepen om de auto uit het water te takelen.