ABOP organiseert eerste online massameeting in Suriname

In aanloop naar de verkiezingen in Suriname op 25 mei 2020, zouden er op dit moment diverse massameetings zijn van Surinaamse politieke partijen. Vanwege de dreiging van het coronavirus zijn bijeenkomsten echter verboden. Vandaar dat politieke partijen nu online middelen moeten inzetten om hun achterban te bereiken.

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) deed dat zaterdagavond en hield de eerste live online massameeting van een politieke partij in Suriname. De sprekers zaten in de studio bij Apintie en het publiek kon de toespraken live volgen via enkele ABOP gelieerde Facebook pagina’s maar ook via Apintie TV en Koyeba TV.

Tijdens de live uitzending, gepresenteerd door door Peter Waterberg (foto), kwamen Joel ‘Bordo’ Martinus, Marinus Cambiel, Paul Abena, Marinus Bee en voorzitter Ronnie Brunswijk aan het woord. Ook zijn een aantal ABOP-kandidaten gepresenteerd.

De verwachting is dat ook andere partijen dit voorbeeld zullen volgen.