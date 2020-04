Suripop XXI gala-avond afgelast vanwege coronavirus

De Suripop XXI gala-avond is afgeslast door het bestuur van de Stichting Bevordering Kunst en Kultuur in Suriname. De 21e editie van het componistenfestival, was gepland voor 1 augustus in de Anthony Nesty Sporthal. Door de uitbraak van de coronapandemie zijn de voorbereidingen voor de uitgifte van de 12 finale composities in het gedrang gekomen.

De productie van de composities gaat op een laag pitje door, maar andere onderdelen van de planning, zoals de opnames van de videoclips en het uitbrengen van de CD, komen onder druk te staan. Sponsorgelden hebben nu ook een andere voorkeursbestemming. “Ook lijkt het ons niet gepast om een show van dit formaat voortgang te laten vinden, terwijl de stemming in ons land niet dienovereenkomstig is. Gezondheid en veiligheid staan voorop”, meldt de organisatie in een persbericht.

Op dit moment is er nog geen beslissing genomen over een alternatieve datum voor de Surinaamse gala-avond. Na de afronding van de 12 finale producties zal er in overleg met de componisten een vervolgtraject worden uitgezet. Een nieuwe datum zal mede worden bepaald, nadat de situatie rondom de uitbraak van het coronavirus enigszins is genormaliseerd.

“De Stichting Bevordering Kunst en Kultuur zou geen genoegen willen nemen met het presenteren van een show van mindere kwaliteit dan u van ons gewend bent en rekenen daarom op het begrip van de gemeenschap voor deze beslissing”.