Regering Suriname informeert traditioneel gezag over coronavirus

Op uitnodiging van president Desi Bouterse zijn traditionele gezagsdragers uit het binnenland formeel geïnformeerd over de dreigende COVID-19 uitbraak in het binnenland. Deze ontmoeting vond donderdag plaats in de Congreshal. Directe aanleiding hiertoe is de illegale oversteek van personen aan de oost, zuid en westgrens van Suriname, ondanks de sluiting van de grenzen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan.

De aanwezige Surinaamse gezagsdragers kregen een presentatie van infectioloog Stephan Vreden over het COVID-19 virus en hoe men zich hiertegen kan beschermen. Ze werden vervolgens toegesproken door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en president Bouterse. Het staatshoofd en luitenant-kolonel Danielle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid hebben afgelopen week een serieuze waarschuwing doen uitgaan naar personen die zonder toestemming van de autoriteiten de Surinaamse grenzen oversteken, en de volksgezondheid in gevaar brengen.

Als geen gehoor wordt gegeven aan deze oproep, zal de regering op last van het ministerie van Volksgezondheid genoodzaakt zijn strengere orde en veiligheidsmaatregelen te treffen in het binnenland. De Granmans en hun gevolg gaven aan de boodschap en bijbehorende waarschuwing voor het opvolgen van de COVID-19 maatregelen in het binnenland te hebben begrepen en vroegen welke bijdrage zij kunnen leveren in de strijd tegen het coronavirus.

Ze complimenteerden de regering en het COVID-19 Managementteam voor de voortvarende aanpak in de strijd tegen de verspreiding van het gevaarlijke griepvirus. Wel is aandacht gevraagd voor het garanderen van de voedselvoorziening van het binnenland die in gevaar dreigt te komen als gevolg van de lockdown maatregelen.

De president bedankte de traditionele gezagsdragers voor hun aanwezigheid en medewerking en deed een beroep op allen de communicatielijnen met de regering open te houden in de gezamenlijke strijd tegen het COVID-19 virus.