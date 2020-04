Overval op KFC restaurant in Suriname tijdens avondklok

In Suriname is een vestiging van het bekende fastfood restaurant Kentucky Fried Chicken (KFC) vrijdagochtend tijdens de ‘avondklok’ overvallen door vijf rovers. Bij de overal is een kluis buitgemaakt met daarin duizenden SRD’s.

Het gaat om de vestiging aan de Kwattaweg die op dat moment gesloten was. Vijf gemaskerde mannen, van wie er minstens één gewapend was, deden de locatie aan en overmeesterden de dienstdoende bewaker. Hij werd onder schot gehouden en vastgebonden.

De overvallers betraden vervolgens het gebouw en maakten daarbij een kluis buit. Vervolgens verlieten zij het pand en zijn tot nu toe voortvluchtig.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.