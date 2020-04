Ook in westen van Suriname komen mensen illegaal het land binnen

Niet alleen bij de oostgrens van Suriname is er sprake van illegaal oversteken, ook in het westen van het land komen er mensen illegaal het land binnen ondanks de gesloten grenzen. De politie in Nickerie hield deze week twee illegale Guyanezen aan (foto) die in quarantaine zijn geplaatst.

In totaal zijn acht mensen in quarantaine in Nickerie schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag. Daarvan zijn drie Guyanezen illegaal het land binnen gekomen via ‘backtrack’. Ze werden opgemerkt door buurtbewoners die de autoriteiten op de hoogte brachten.

In het oosten van het land ging het afgelopen week flink mis toen een man die in quarantaine zat in Frans-Guyana, illegaal de grens overstak en naar Suriname vluchtte. In die zaak zijn een bootsman en twee militairen verdacht.

Bekijk ook een filmpje van het Korps Politie Suriname hierover: