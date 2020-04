Militair die politiek actief is bij STREI! doet aangifte van vrijheidsberoving

Een opmerkelijke zaak in Suriname: een militair heeft afgelopen donderdag aangifte bij de politie gedaan van vrijheidsberoving. De militair in kwestie is Rodney Cairo, een commando die 6 jaar in leger zit en ook actief is voor de politieke partij STREI! In een video die ook hieronder te zien is, zegt STREI! leider Maisha Neus dat de militair door mannen van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) zou worden meegenomen. Volgens haar zou de politie dat hebben voorkomen. De politie liet de ‘ontvoerders’ echter ook gewoon gaan, aldus Neus.

De inval zou volgens Neus op donderdag rond 03.00u in de ochtend zijn geweest. Daarbij zouden vier zwaargewapende, in zwart geklede gemaskerde mannen getracht hebben om Cairo mee te nemen in een busje, waarvan het kenteken bekend is. De burman die dit zag gebeuren belde de politie, die massaal uitrukte.

De politie hield een man die in het busje zat staande. Hij legitimeerde zich en mocht vervolgens gewoon gaan. Dit tot grote verbazing van Neus die zegt dat de politie is teruggefloten door hoger hand. Volgens haar zou die man een in Suriname geboren man zijn met de Nederlandse nationaliteit die in opdracht van DNV zou werken. Dat bleek uit een copy van zijn legitimatie die ze van de politie kreeg en die ze ook online heeft geplaatst.

“Hoe kan het dat de politie de mannen heeft staande gehouden en vervolgens heeft laten gaan?” vraagt zij zich af. De mannen namen overigens wel twee telefoons en een boekje met belangrijke aantekeningen van Rodney mee.

De militair in kwestie die ook op de lijst staat bij SRTREI!, had afgelopen week dit bericht op zijn facebook pagina geplaatst waarin hij de Surinaamse minister van defensie een aantal kritische vragen stelt. Ook plaatste hij onlangs kritische zaken over president Bouterse en Daniele Veira. Of deze actie te maken heeft met de poging tot vrijheidsberoving is niet bekend.

Rodney is voorlopig op een onbekende locatie ondergebracht voor zijn eigen veiligheid.

Gijzeling Rodney Cairo Posted by Maisha E Neus on Friday, 17 April 2020