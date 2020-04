Bruto-omzet Staatsolie Maatschappij Suriname bedroeg 500 miljoen USD in 2019

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een geconsolideerde bruto-omzet van US$ 500 miljoen. De winst voor belastingen bedroeg US$ 180 miljoen. Aan de staatskas is US$ 172 miljoen bijgedragen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op 16 april 2020 de jaarrekening goedgekeurd.

Staatsolie beleefde een bijzonder boekjaar 2019 met als mijlpalen in het vierde kwartaal de eerste olievondst in blok 58 door partners Apache Corporation en Total S.A., en de voorbereidingen voor het onder beheer nemen van de Afobakadam en -waterkrachtcentrale.

Staatsolie zegt dat het succes van 2019 tot stand is gekomen dankzij de steun van de aandeelhouder, medewerkers en de samenleving. Zowel het bedrijf als land staat een spannende, maar bovenal mooie toekomst te wachten; het bedrijf zegt klaar te zijn voor die tokeomst.

“Wij zullen met vertrouwen in eigen kunnen van grote waarde blijven voor de aandeelhouder en tegelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. De financiële resultaten van 2019 zijn een weerspiegeling van onze missie om maximaal waarde toe te voegen aan het olie- en gaspotentieel van Suriname” aldus het Surinaamse bedrijf.