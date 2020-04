Omdenken; een crossbody tegen hamsteren

Omdenken… we horen het dagelijks. Vooral omdat het nu de vorm is van overleven lijkt. Niet in de put gaan zitten maar kijken naar wat we wel hebben. De zon helpt mee om positief te blijven maar we kunnen nog veel meer doen om ons gedrag te beïnvloeden. Dat van ons en daarmee ook het gedrag van anderen.

Neem het hamsteren. We horen steeds weer dat we niet moeten hamsteren, maar er gehoor aangeven lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Dat de schappen met Pasen leeg waren, begrijpen we wel. Mensen hadden een overladen volle kar en konden het maar nauwelijks in hun toch al enorme shopper proppen. En gek is dat ook niet. Geen gezamenlijke etentjes met familieleden, paasbrunches in restaurants of een lang weekend naar de camping. Alles wordt veranderd omdat je met je gezin in je huis en tuin moet blijven. Toch is het wel Pasen. Het feest van het nieuwe begin, van de lente en vooral dus ook het samenzijn. Wij mensen doen dat door het gezellig te maken. En bij gezelligheid hoort nu eenmaal eten en drinken. Het gevolg is weer lege schappen. Niet alleen de afdeling vers brood. Nee ook lege schapen bij de afbakbroodjes en zelfs de doe-het-zelf croissants zijn op. Is dit inkopen voor Pasen of is er toch nog iets van hamstergedrag?

Terug naar de oorsprong

Hamsteren, we hebben er al veel over gehoord. Maar wat is het nu eigenlijk? Hamsteren komt gewoon van de hamster die, voor de winter, voedsel in zijn wangzakken opslaat om het daarna veilig naar zijn voorraadplaats te brengen. Opslaan voor tijden van schaarste. Zorgen dat je als er geen nootjes zijn, je toch de winter doorkomt. Slim bedacht. Hamsteren is dus kort gezegd een voorraad aanleggen zodat je die later kunt gebruiken. Niks mis mee. Behalve als we het allemaal gaan doen. Bij de hamster is het gewoon wie het snelste is. Maar bij ons… Bij te veel hamsteren is de kans groot dat er echte schaarste ontstaat en we dus eigenlijk vooral onze eigen ruiten ingooien.

De keuze van je tas

Kuddegedrag, als er één soort op de wereld is die dit gedrag laat zien, is het wel de mens. En zo ook met het hamsteren. Consumenten kijken naar elkaars gedrag. Begint de één met inslaan, volgt een tweede snel en sterker nog je krijgt zelf ook de neiging het te doen. Dat is dus gewoon hoe ons brein werkt. Dagelijks maken winkeliers gebruik van dit feit dat het winkelgedrag te beïnvloeden is. Denk maar aan reclames, kleuren, luchtjes en muziek in winkels. Allemaal er op gericht dat er zoveel mogelijk gekocht wordt.

En dat is dus goed nieuws. Als je gedrag kunt beïnvloeden om meer te kopen, kun je door om te denken het ook gebruiken om minder te kopen. Bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op gedrag maar sterker is om zelf het goede voorbeeld te geven. Begin bij je zelf. Heel makkelijker door een kleiner tas mee te nemen als je boodschappen gaat doen. Die kleinere tas beïnvloed je koopgedrag zonder dat je het beseft en zonder dat je er dus moeite voor hoeft te doen.

Hoe? Voorheen ging je met een winkelmandje de supermarkt in. Maar nu moet je verplicht een winkelkarretje meenemen. Door zo’n groter winkelwagentje krijg je direct ook neiging meer in te slaan. Door vooraf bewust te kiezen om een kleinere tas mee te nemen, beïnvloed je je eigen koopgedrag. Als je namelijk weet dat alles wat je in karretje doet daarna in je crossbodytas of in de mooiste van je rugzakken moet, denk je er onbewust over na of je het wel echt nodig hebt. Zo is het makkelijker om het goede voorbeeld te geven