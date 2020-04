Militairen en bootsman aangehouden voor smokkel mensen naar Suriname

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag twee twee militairen en een bootsman aangehouden, die ervan verdacht worden enkele personen met de boot te hebben gesmokkeld over de oostelijke landgrens van Suriname.

Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Één van die gesmokkelde personen was de 52-jarige James A., die vanwege COVID-19 maatregelen in Frans-Guyana in quarantaine zat en daar ontsnapte om vervolgens Suriname binnen te komen.

Hij werd op een woonadres te Siparipabo in het district Commewijne door de politie opgespoord en aangehouden. De politie schakelde vervolgens het NCCR en het BOG Covid-19 Team in, die James en de overige huisbewoners, onder politie begeleiding, overbrachten naar een quarantaine locatie.

De 42-jarige bootsman Gerrith M. is op dinsdag 15 april aangehouden door rechercheurs van de Politie Regio Oost. In het verlengde van het onderzoek zijn twee militairen in beeld gebracht. Ze worden ervan verdacht dat zij hand en spandiensten hebben verleent aan Gerrith, om personen over de Marowijne rivier te smokkelen.

Gerrith is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor mensensmokkel in verzekering gesteld. Het verder onderzoek met betrekking tot de twee militairen zal door de militaire politie worden verricht in nauwe samenwerking met de politie, meldt de politie vandaag.