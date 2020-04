Kapitein inheems dorp Suriname uit voorzorg in cel in quarantaine

De kapitein van het inheemse dorp Erowarte in het district Marowijne is op zondag 12 april door de politie van Albina in een cellenruimte ondergebracht. Dit als voorzorgmaatregel tegen mogelijke besmetting van anderen met het COVID-19 virus meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Voorafgaand aan die maatregel tegen de kapitein van Erowarte Jona Gunther is het zo dat informatie de politie van Albina, op zaterdag 11 april, bereikt had dat personen in Frans- Guyana uit quarantaine waren ontsnapt en dat zij naar Suriname waren uitgeweken. Vervolgens dat zij zich in het dorp Calibi bevonden. Er werd een onderzoek ingesteld in het dorp Galibi waaruit bleek dat de mensen zich niet in dat dorp bevonden. Voorts dat zij zich hoogstwaarschijnlijk in het dorp Erowarte bevonden.

De politie ging dezelfde zaterdag naar het dorp Erowarte waar contact is gemaakt met de dorpskapitein Jona Gunther. Hij ontkende toen categorisch dat personen zich in zijn dorp bevonden, die vanuit quarantaine in Frans-Guyana ontsnapt waren en vervolgens naar Suriname gesmokkeld waren.

Later op de dag werd de naar Suriname gesmokkelde 52-jarige James A. op een woonadres te Siparipabo in het district Commewijne door de politie opgespoord en aangehouden. Hij bleek een van de personen te zijn die onder quarantaine in Frans-Guyana waren. Verder kwam de politie erachter dat James vanuit het dorp Erowarte te Marowijne te Siparipabo in het district Commewijne was beland.

Hoogstwaarschijnlijk had dit nieuws kapitein Gunther bereikt want de volgende dag, zondag 12 april, ging hij naar het politie bureau Albina en gaf toe, dat hij zijn medewerking had verleend dat James, A. en vier andere personen in zijn dorp Erowarte onderdak kregen. Voorts dat James en de vier andere personen door de bootsman Gerrith, M. Suriname waren binnen gesmokkeld. Voorts dat de vier andere personen ondertussen, in tegenstelling tot James, door Gerrith terug waren gebracht naar Frans-Guyana.

Als voorzorgmaatregel tegen mogelijke besmetting van anderen door kapitein Gunther met het covid 19 virus werd hij afgezonderd in een cellenruimte op het bureau. Nadat zijn verklaring in geschrifte was gesteld werd hij heen gezonden. De 42-jarige bootsman Gerrith, M. is intussen aangehouden en in verzekering gesteld voor mensensmokkel meldt de Surinaamse politie.