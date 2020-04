Brutale eendendieven gefilmd door camera geplaatst in eenden verblijf

De politie in Suriname heeft onlangs twee brutale eendendieven aangehouden te Calcutta. De mannen hadden 20 eenden van een vrouw weggenomen en doorverkocht. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Een aangeefster deed in de eerste week van april bij de politie van Calcutta, aangifte van diefstal van haar eenden. Via een camera, die door de vrouw in haar eenden verblijf was geplaatst, konden de verdachten in beeld worden gebracht.

De twee mannen, te weten de 23-jarige Sandeepkoemar alias ‘Jeetindra’ en Sarwankoemar L. (35) alias ‘Sonalal’, werden daarvoor aangehouden. Het onderzoek leidde ook naar een 34-jarige heler genaamd Navin C. alias ‘Pakkal’.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee eendendieven ingesloten. De heler is na verhoor heengezonden, aldus de politie.