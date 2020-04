VIDEO: Twee voertuigen in goot na aanrijding, diverse gewonden

Bij een zware aanrijding vanmiddag tussen een 2 ton pick-up en een personenwagen in Suriname, zijn beide voertuigen in een goot langs de weg terecht gekomen zoals in het filmpje hierboven te zien is. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat daarbij vijf mensen gewond raakten.

De aanrijding vond rond 17.15u in de middag plaats op de hoek van de Welgedacht C-weg en de Mawakaboweg. De zware pick-up reed over de Mawakaboweg en de personenwagen over de Welgedacht C-weg, waar de bestuurder verzuimde te stoppen.

Er ontstond een flinke botsing warbij beide voertuigen in de goot terecht kwamen. Drie personen die in de pick-up zaten raakten gewond. Ook raakten twee inzittenden van de personenwagen gewond.

De gewonden moesten allen met de ambulance worden afgevoerd voor medische behandeling. De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.