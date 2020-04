Uit Brazilië teruggekeerde repatrianten gezond uit quarantaine

Een groep repatrianten, die op 31 maart jongstleden uit het Braziliaanse Belém was teruggekeerd naar Suriname (foto), mocht gisteren uit quarantaine. Op woensdag 15 april 2020 was het precies vijftien dagen dat deze repatrianten uit Belém in quarantaine zaten.

Samen met de contactpersonen van patiënt nummer negen, mochten zij na een fysieke exit screening uit quarantaine. De groep vertoont geen ziekteverschijnselen en is dus gezond meldt de Surinaamse overheid vandaag.

Suriname maakt zich momenteel op voor een grote groep Surinamers, die in Nederland is gestrand. 200 mensen vliegen op maandag 20 april terug naar Suriname. Het COVID-19 managementteam is bezig met de voorbereidingen om deze groep terug te halen naar Suriname.

Ten aanzien van de repatrianten uit Nederland heeft het team opgeroepen dat deze groep de COVID-19 website en de berichten omtrent hun repatriatie nauwgezet volgt.

Een van de Belém gangers plaatste onderstaand filmpje online, waarin te zien is dat zijn quarantaine polsbandje wordt doorgeknipt. Hij maakte eerder ook dit verslag waarin hij aangaf erg tevreden te zijn over de aanpak.

Na 5 lange weken is het dan eindelijk voorbij.We did our part 💪🏾🙌🏾.#Quarantaine #Corona #fckCovid #StaySafe #StayHealthy #StayHome Posted by Benito Linger on Wednesday, 15 April 2020