Politieman in gelaat gekapt door verstandelijk beperkte neef

In Suriname heeft een man met een verstandelijke beperking zijn neef, die politieagent is en hem verzorgt, met een houwer in zijn gelaat gekapt. De politieman raakte zwaar gewond en is na de eerste medische behandeling verwezen naar een chirurg, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politieambtenaar werd op zaterdag 11 april door dorpsgenoten in Brokopondo op de hoogte gesteld van het feit dat zijn verstandelijk beperkte 43-jarige neef Jerry K. met een houwer achter een kind rende. De wetsdienaar begaf zich naar de plek van het gebeurde en het gelukte hem om Jerry tot bedaren te brengen.

Vervolgens probeerde de politieman Jerry zover te krijgen om de houwer af te staan zonder succes. De politieambtenaar nam toen het besluit om assistentie te vragen aan de plaatselijke collega’s. Terwijl de politieman opbelde leek het alsof Jerry weg liep. In plaats daarvan viel hij de politieman van achteren aan.

Op het moment dat de politieman zich omkeerde kapte Jerry hem met de houwer in zijn gelaat meldt de politie. Na zijn daad vluchtte Jerry het bos in. Hij werd dezelfde dag aangehouden nadat hij vanuit het bos tevoorschijn was gekomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Jerry voor psychiatrische behandeling overgebracht naar het Psychiatrisch Centrum Suriname te Paramaribo meldt de Surinaamse politie.