Pers niet tevreden over COVID-19 persconferentie en boycot bijeenkomst

Een groot deel van de pers in Suriname heeft woensdag de persconferentie van het COVID-19 managementteam overgeslagen. Journalisten en mediawerkers zijn namelijk niet tevreden over de beperkte tijd die ze krijgen om vragen te stellen.

Volgens hen houden functionarissen daar nodeloos ellenlange presentaties en geven ze onduidelijke of halve antwoorden op vragen. Daardoor zjin verslaggevers genoodzaakt om hun vragen te herhalen of om verduidelijking te vragen. Dit gaat ten koste van de tijd schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Er was eerder om verandering gevraagd, meer die bleef uit. Wat de emmer deed overlopen was dat functionarissen uitgebreide interviews afstonden in programma’s van het Nationaal Informatie Instituut (NII), terwijl overige media geen ruimte krijgen daarvoor.

Met de boycot wil de pers een signaal geven over de ontevredenheid die er heerst onder de Surinaamse journalisten.