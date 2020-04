Onbekende man vermoedelijk door misdrijf om het leven gekomen

De politie van Brownsweg kreeg op zondagmiddag 12 april de melding dat een gewonde man achter een bushuisje lag, ter hoogte van de kruising Bronsweg en de weg die leidt naar Koffiekamp in het district Brokopondo. Ter plaatse aangekomen trof de politie inderdaad een zwaargewonde man aan die niet aanspreekbaar was.

Een ingeschakelde ambulance bracht het slachtoffer over naar een polikliniek van de Medische Zending in Suriname om medische hulp te krijgen. De man is in de polikliniek gestorven. Het slachtoffer wiens personalia nog niet bekend is bij de politie, was gewond aan zijn hoofd en in zijn gelaat. Zijn lijk is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen.

De man is van het negroïde ras. Hij was gekleed in een rode T-shirt en een grijs/zwarte korte broek. Hij was blootsvoets en zijn hoofdhaar was kort geknipt. Op de samenleving wordt een beroep gedaan alle informaties die kunnen leiden tot het achterhalen van de identiteit of nabestaanden van het slachtoffer door te geven aan de politie van de afdeling Kapitale Delicten, ondergebracht op het politie bureau Nieuwe-Haven.

Men mag de informatie persoonlijk of telefonisch door geven. De telefoonnummers van de afdeling Kapitale Delicten zijn: 403645, 402730 of 402736. Men mag ook bellen om de informatie door te geven aan Het Command Center op het nummer 115 of via de tip lijn op het nummer 179, meldt de politie.